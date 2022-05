I bimbi che seguono una dieta vegetariana rischiano il sottopeso (Di martedì 3 maggio 2022) AGI - I bambini cresciuti seguendo una una dieta vegetariana hanno tassi di crescita e nutrizione simili ai bambini che mangiano carne. A dirlo, uno studio su quasi 9.000 bambini, pubblicato su Pediatrics e guidato dai ricercatori del St. Michael's Hospital of Unity Health Toronto, che però rileva che i bambini con una dieta vegetariana hanno maggiori probabilità di essere sottopeso, sottolineando la necessità di cure speciali quando si pianificano le diete dei bambini vegetariani. I risultati arrivano quando in Canada aumenta l'adesione genitoriale alla dieta vegetariana come scelta alimentare per i propri figli, anche grazie alle istituzioni locali che hanno invogliato a consumare proteine vegetali, come fagioli e tofu, invece della carne. I ricercatori hanno ... Leggi su agi (Di martedì 3 maggio 2022) AGI - I bambini cresciuti seguendo una unahanno tassi di crescita e nutrizione simili ai bambini che mangiano carne. A dirlo, uno studio su quasi 9.000 bambini, pubblicato su Pediatrics e guidato dai ricercatori del St. Michael's Hospital of Unity Health Toronto, che però rileva che i bambini con unahanno maggiori probabilità di essere, sottolineando la necessità di cure speciali quando si pianificano le diete dei bambini vegetariani. I risultati arrivano quando in Canada aumenta l'adesione genitoriale allacome scelta alimentare per i propri figli, anche grazie alle istituzioni locali che hanno invogliato a consumare proteine vegetali, come fagioli e tofu, invece della carne. I ricercatori hanno ...

