“Hold my hand”: testo e significato del nuovo singolo di Lady Gaga (Di martedì 3 maggio 2022) Con il brano “Hold my hand” Lady Gaga contribuisce alla colonna sonora di “Top Gun: Maverick“, titolo attesissimo che uscirà nella sale italiane il 25 maggio. Scopriamo, insieme, il testo ed il significato di questa canzone. Hold my hand: significato del brano Hold my hand è una opera musicale calda e rassicurante, dai toni soavi e sofisticati. Il brano parla dell’amore tra due persone, un amore emotivo ed indelebile che si edifica sul sangue, sugli sguardi e sui respiri. Le lacrime diventano cemento per due mani che si cercano e si trovano, che si lacerano e si amano. Le debolezze sono solo dei fertilizzanti per acuire l’intensità del sentimento e le lacrime, dolcemente, ricoprono la morbidezza ... Leggi su zon (Di martedì 3 maggio 2022) Con il brano “mycontribuisce alla colonna sonora di “Top Gun: Maverick“, titolo attesissimo che uscirà nella sale italiane il 25 maggio. Scopriamo, insieme, iled ildi questa canzone.mydel branomyè una opera musicale calda e rassicurante, dai toni soavi e sofisticati. Il brano parla dell’amore tra due persone, un amore emotivo ed indelebile che si edifica sul sangue, sugli sguardi e sui respiri. Le lacrime diventano cemento per due mani che si cercano e si trovano, che si lacerano e si amano. Le debolezze sono solo dei fertilizzanti per acuire l’intensità del sentimento e le lacrime, dolcemente, ricoprono la morbidezza ...

Advertising

gagabritney3 : RT @_snixx_: “Hold my hand” in loop dalle 06:00 di questa mattina e andrò avanti così per molto tempo, Lady Gaga cos’hai tirato fuori ?? #Ho… - sonomarvin : Questo pezzo di Hold My Hand, l’ho davvero percepito tutto. - senzalattosi0 : ho appena ascoltato hold my hand e beh che dire stefania non mi delude mai - BarbieXanax : Hold my hand di lady Gaga sembra una di quelle canzoni adorate dalle mogli dei carabinieri - earonemusic : ?? - “Hold My Hand” di Lady Gaga (Music from The Motion Picture “Top Gun: Maverick”) sarà in #radio da venerdì 6 ma… -