Hold My Hand, ecco il nuovo singolo di Lady Gaga (Di martedì 3 maggio 2022) Finalmente dopo tanta attesa oggi Lady Gaga ha rilasciato Hold My Hand, il singolo che farà parte della colonna sonora di Top Gun Maverick. Chi aveva già ascoltato la canzone ci aveva promesso un pezzone che avrebbe potuto anche guadagnarsi una candidatura agli Oscar e così è stato. "Questo singolo è Gaga all'ennesima potenza. Il brano è stato posticipato un po' di volte per l'uscita del film che è stata rimandata. Il video musicale è già stato girato, le riprese sono finite da settimane. – aveva dichiarato la fonte del The Sun – Dopo aver ascoltato il singolo ho pensato che non sarà strano se grazie a questo pezzo lei verrà nominata agli Oscar" Hold My Hand fa tutto quello che è chiesto ad un singolo ...

