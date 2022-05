Highlights e gol Villarreal-Liverpool 2-3 | semifinale ritorno Champions League 2021 2022 VIDEO

Advertising

ProGorizia : ??? Rivivi le emozioni, i gol e l'entusiasmo di Pro Gorizia - APC Chions negli highlights. ?? Guarda il video:… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Champions League: alle 21 Villarreal-Liverpool, semifinale di ritorno. Le formazioni - SkyTG24 : Champions League: alle 21 Villarreal-Liverpool, semifinale di ritorno. Le formazioni - fearvless89 : highlights di ieri ho giocato tutto il pomeriggio a pallone dai miei cugini cuozzi mi chiamavano fra, ho fatto un g… - infoitsport : VIDEO – Atalanta-Salernitana 1-1, Serie A: gol e highlights della partita -

Sky Sport

Il City spera di non avere rimpianti: Man. City - Real Madrid 4 - 3 "Riyad, Riyad", ha ...di tante occasioni mancate dai campioni d'Inghilterra (solo Mahrez avrebbe potuto segnare tre), ...Il tabellino di Villarreal - Liverpool 2 - 3 (live) vedi anche Champions League, Liverpool - Villarreal 2 - 0:3' Dia (V), 41' Coquelin (V), 62' Fabinho (L), 67' Luis Diaz (L), 74' ... Atalanta-Salernitana 1-1: video, gol e highlights Il gol del senegalese Dià al 3‘ fa esplodere il piccolo e incandescente Stadio della Ceramica. Il Villarreal è inarrestabile e dopo aver reclamato un rigore per un intervento assai dubbio in piena ...Champions League 2021/2022, semifinale di ritorno: il Villarreal ospita il Liverpool. Si riparte dalla vittoria ottenuta dai Reds per 2-0 nella gara d’andata. La vincente affronterà in finale una tra ...