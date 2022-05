Hamilton Mclaren: il pilota racconta il passaggio alla Mercedes (Di martedì 3 maggio 2022) Dopo sei anni trascorsi in Mclaren il pilota Inglese Lewis Hamilton accettò la corte del team di Brackley dopo un colloquio privato con l’attuale Direttore Sportivo della F1, per approdare alla Mercedes. Per Lewis poi è iniziato un ciclo vincente con 6 campionati Mondiali vinti, ma in questa stagione le prime quattro gare sono state una peggiore dell’altra. Il suo compagno di squadra Russell invece sta maturando, mentre per l’ex Campione Hamilton la crisi si fa sempre più seria, dopo essere stato sorpassato da piloti più giovani ad Imola. Lo stesso pilota ha raccontato in un’intervista di quando è arrivato nel team Mercedes. Gp Miami 2022: dove vederlo in Tv? Hamilton Mclaren: un ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 3 maggio 2022) Dopo sei anni trascorsi inilInglese Lewisaccettò la corte del team di Brackley dopo un colloquio privato con l’attuale Direttore Sportivo della F1, per approdare. Per Lewis poi è iniziato un ciclo vincente con 6 campionati Mondiali vinti, ma in questa stagione le prime quattro gare sono state una peggiore dell’altra. Il suo compagno di squadra Russell invece sta maturando, mentre per l’ex Campionela crisi si fa sempre più seria, dopo essere stato sorpassato da piloti più giovani ad Imola. Lo stessohato in un’intervista di quando è arrivato nel team. Gp Miami 2022: dove vederlo in Tv?: un ...

Advertising

Ticinonline : Social-insulti per Hamilton: l’hater lavora (probabilmente) in McLaren #lewishamilton #mclaren #sfottò #hater… - Sport_Fair : #Hamilton insultato sui social L'hater potrebbe essere un dipendente della #McLaren - F1_news_bot : RT @FormulaPassion: #F1: #Hamilton sottolinea che la 'spinta' decisiva per passare dalla #McLaren alla #Mercedes è arrivata da Ross #Brawn… - FormulaPassion : #F1: #Hamilton sottolinea che la 'spinta' decisiva per passare dalla #McLaren alla #Mercedes è arrivata da Ross… -