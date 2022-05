Haaland non è solo un rimpianto della Juve. Anche il Manchester United fu beffato dal Dortmund (Di martedì 3 maggio 2022) La Juventus lo ospitò per fargli provare l'ambiente bianconero, ma alla fine non affondò il colpo per lui e alla fine fu il... Leggi su calciomercato (Di martedì 3 maggio 2022) Lantus lo ospitò per fargli provare l'ambiente bianconero, ma alla fine non affondò il colpo per lui e alla fine fu il...

Advertising

scaronismo : @ScoutismoRN Si sono fatti la bocca dolce e ora pensano che con Investcorp arrivino Haaland e Nunez Con Botman, Ori… - gjoegl : Caronni e’ come batte il vento un giorno vlahovic e’ il fuoriclasse un giorno non Haaland ma che faccia pace con il suo cervello no? - ale_donofrio75 : @gippu1 Ma secondo i Capiscers si arriva a gestire per caso le carriere di Nedved Ibra Pogba Balotelli Haaland De L… - sasapiccol85 : @RussianMike31 @FBiasin Haaland non è un fuoriclasse. Modric neanche. Lewandowski? Benzema? Van Basten? Batistuta?… - 23PierMorra88 : @SCUtweet Vlahovic 'Sgrava lavoro ad altri che ne giovano' quindi secondo questo buffone che butta fango addosso ai… -