"Ha le ore contate". Bomba Superbonus: perché può essere cancellato (Di martedì 3 maggio 2022) Il giorno dopo l'approvazione in Consiglio dei ministri del decreto aiuti da 14 miliardi di euro, Mario Draghi è volato a Strasburgo ed è intervenuto davanti all'assemblea plenaria del Parlamento europeo. Tra gli argomenti toccati dal premier, anche quello del Superbonus 110%, che potrebbe avere le ore contate, nonostante tra le misure approvate ieri c'è anche l'allungamento dal 30 giugno al 30 settembre per accedere alle agevolazioni relative alle villette. A Strasburgo il premier ha dichiarato che "non siamo d'accordo con il Superbonus al 110%", lasciando intendere che come lui la pensa gran parte del governo. Il primo motivo è nell'aumento dei prezzi necessari per le ristrutturazioni: "Sono più che triplicati, perché il Superbonus 110% toglie l'incentivo a trattare sul prezzo".

