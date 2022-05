Guerra Ucraina-Russia, Biden: “Dittatori vanno fermati” (Di martedì 3 maggio 2022) (Adnkronos) – “Se non ci si oppone ai Dittatori, continuano ad avanzare. Il loro desiderio di potere continua a crescere”. Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, si esprime così sull’impegno americano per sostenere l’Ucraina nella Guerra contro la Russia. “Negli ultimi 2 mesi abbiamo continuato a inviare risorse e equipaggiamenti in Ucraina ad un ritmo serrato. Ci siamo assicurati che non ci fossero interruzioni nel flusso. Da quando la Russia ha invaso l’Ucraina, due mesi fa, abbiamo inviato sistemi di sicurezza per un valore superiore ai 3 miliardi di dollari. Questo è un investimento nella difesa della libertà e della democrazia: se non ci si oppone ai Dittatori, continuano ad avanzare. Il loro desiderio di potere continua a ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 3 maggio 2022) (Adnkronos) – “Se non ci si oppone ai, continuano ad avanzare. Il loro desiderio di potere continua a crescere”. Il presidente degli Stati Uniti, Joe, si esprime così sull’impegno americano per sostenere l’nellacontro la. “Negli ultimi 2 mesi abbiamo continuato a inviare risorse e equipaggiamenti inad un ritmo serrato. Ci siamo assicurati che non ci fossero interruzioni nel flusso. Da quando laha invaso l’, due mesi fa, abbiamo inviato sistemi di sicurezza per un valore superiore ai 3 miliardi di dollari. Questo è un investimento nella difesa della libertà e della democrazia: se non ci si oppone ai, continuano ad avanzare. Il loro desiderio di potere continua a ...

Advertising

reportrai3 : Report a Donetsk, nel Donbass russo, dove stanno arrivando migliaia di profughi della guerra in Ucraina. La voce de… - fattoquotidiano : Ucraina, tutto esaurito per ‘Pace proibita’. Mannoia: “È una guerra tra Nato e Russia”. Celestini: “Stop all’invio… - _Nico_Piro_ : #2maggio 'No con la #Russia non si può trattare, Putin è inaffidabile. Meglio la #guerra che i negoziati!' - gridan… - Stefano47271344 : @matteosalvinimi Dovevi avere la decenza di fare come Orban, rispettare la Costituzione e dire che armi all'Ucraina… - Kleli11 : RT @fuoridalcorotv: Guerra all'Ucraina Le aziende che dicono no alle sanzioni #Fuoridalcoro -