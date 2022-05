Guerra Russia-Ucraina, pioggia di missili su quasi tutte le città. L’intelligence britannica: mirano a bloccare i rifornimenti ucraini. Mosca annuncia corridoio umanitario per civili Azovstal (Di martedì 3 maggio 2022) Indagine Ap: oltre 600 morti dopo il raid al teatro di Mariupol, il doppio rispetto al bilancio ufficiale. Raid su deposito bus a Avdiivka, nel Donetsk: 10 morti. La Russia revoca ingresso senza visto ai diplomatici europei. Finlandia: spazio aereo violato da un elicottero russo. Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 3 maggio 2022) Indagine Ap: oltre 600 morti dopo il raid al teatro di Mariupol, il doppio rispetto al bilancio ufficiale. Raid su deposito bus a Avdiivka, nel Donetsk: 10 morti. Larevoca ingresso senza visto ai diplomatici europei. Finlandia: spazio aereo violato da un elicottero russo.

