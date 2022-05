Guerra Russia-Ucraina, Mosca schiva (ancora) il default: pagati 650 milioni di dollari di cedole su due eurobond (Di martedì 3 maggio 2022) La Russia schiva il default un’altra volta, pagando sul filo di lana – a un giorno dalla scadenza – 649 milioni di dollari per due eurobond che avevano scadenza il 4 aprile e godevano di un ‘periodo di grazia’ di un mese. Secondo quanto riporta Bloomberg tre investitori si sono visti accreditare sui rispettivi conti le cedole in dollari. Una nuova puntata nella Guerra finanziaria che Mosca conduce in parallelo a quella militare e che ha visto il Cremlino rimangiarsi la minaccia di ripagare in rubli le somme dovute e attingere alle sue riserve in dollari che vanno via via assottigliandosi per i costi della Guerra, ma vengono rimpolpate dall’afflusso di risorse sotto forma di pagamenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 maggio 2022) Lailun’altra volta, pagando sul filo di lana – a un giorno dalla scadenza – 649diper dueche avevano scadenza il 4 aprile e godevano di un ‘periodo di grazia’ di un mese. Secondo quanto riporta Bloomberg tre investitori si sono visti accreditare sui rispettivi conti lein. Una nuova puntata nellafinanziaria checonduce in parallelo a quella militare e che ha visto il Cremlino rimangiarsi la minaccia di ripagare in rubli le somme dovute e attingere alle sue riserve inche vanno via via assottigliandosi per i costi della, ma vengono rimpolpate dall’afflusso di risorse sotto forma di pagamenti ...

