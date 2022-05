Guerra Russia-Ucraina, il segretario della Cdu Merz sfida il cancelliere Scholz e va a Kiev: “Si aspettano più leadership” (Di martedì 3 maggio 2022) Alla fine è successo il segretario della Cdu in Ucraina ci è andato. Il cancelliere tedesco Olaf Scholz si è tenuto lontano da Kiev anche una forma di protesta dopo il clamoroso “disinvito” del presidente Frank-Walter Steinmeier da parte dell’Ucraina. Friedrich Merz ha visitato la capitale Ucraina e Irpin dopo un viaggio in treno in un vagone letto. “L’Ucraina si aspetta dalla Germania più leadership. Nella mia visita qui ho capito ancor di più quanta speranza si riponga nel nostro Paese”, ha detto in serata il capo della Cdu, comparendo al fianco dei fratelli Klitshko – Vitaly è sindaco della capitale – e riservandosi di riferire il contenuto del colloqui con il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 maggio 2022) Alla fine è successo ilCdu inci è andato. Iltedesco Olafsi è tenuto lontano daanche una forma di protesta dopo il clamoroso “disinvito” del presidente Frank-Walter Steinmeier da parte dell’. Friedrichha visitato la capitalee Irpin dopo un viaggio in treno in un vagone letto. “L’si aspetta dalla Germania più. Nella mia visita qui ho capito ancor di più quanta speranza si riponga nel nostro Paese”, ha detto in serata il capoCdu, comparendo al fianco dei fratelli Klitshko – Vitaly è sindacocapitale – e riservandosi di riferire il contenuto del colloqui con il ...

_Nico_Piro_ : #2maggio 'No con la #Russia non si può trattare, Putin è inaffidabile. Meglio la #guerra che i negoziati!' - gridan… - fattoquotidiano : “Qui mi pare che da qualche parte ci sia una singolare idea, e cioè che questa guerra sia l’occasione per sconfigge… - fattoquotidiano : Ucraina, tutto esaurito per ‘Pace proibita’. Mannoia: “È una guerra tra Nato e Russia”. Celestini: “Stop all’invio… - RFanciola : RT @DalpianoFabiola: @fscodeleo @RadioRadicale @zafesova @NonaMikhelidze @pinapic @GiorgioArfaras Zafesova: Mosca ha abbandonato una condot… - mario95330918 : @GiampaoloGalli non apprezzo i sessantottini, ma in questo hanno ragione, e’ una guerra tra russia e usa -