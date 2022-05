Gubbio, morti nell'incendio del laboratorio cannabis: l'accusa è omicidio doloso (Di martedì 3 maggio 2022) Le fiamme nel 2021 provocando il decesso di due dipendenti. Rimasero gravemente feriti di altri due lavoratori, uno dei quali all'epoca minorenne. A processo 5 persone Leggi su repubblica (Di martedì 3 maggio 2022) Le fiamme nel 2021 provocando il decesso di due dipendenti. Rimasero gravemente feriti di altri due lavoratori, uno dei quali all'epoca minorenne. A processo 5 persone

