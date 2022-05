Gualtieri vede Lombardi «Ampie rassicurazioni» (Di martedì 3 maggio 2022) Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha capito che i poteri speciali che il governo gli ha attribuito in materia di rifiuti, in qualità di commissario per il Giubileo, non L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 3 maggio 2022) Il sindaco di Roma Robertoha capito che i poteri speciali che il governo gli ha attribuito in materia di rifiuti, in qualità di commissario per il Giubileo, non L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

AndreaMencaroni : @mariamacina Caro bot, è da un po’ che non scrivi, si vede che c’era qualche crush. Ora con Gualtieri e prima della… - italy983 : @ardigiorgio Si vede chi è competente e chi no e soprattutto quando un ministro dell'economia è competente e quando… - TereTWT : 'Ringraziare desidero per l'amore, che ci fa vedere gli altri come li vede la divinità per il pane e il sale per il… - taaechipirina : @lovinatsu vai da gualtieri amo però è molto shady non si vede e non si sente questo -