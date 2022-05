Green pass | mascherine e vaccino | cosa cambia dal 1° maggio Ecco le nuove regole

Agenzia_Ansa : 1 Maggio | scontri tra sindacati e rappresentanti dei No green pass al corteo di Trieste. Le organizzazioni sinda… - Agenzia_Ansa : Addio al Green pass, da oggi il QR code è un ricordo. Rimane il rebus delle mascherine e dei tanti contagi, esperti… - borghi_claudio : La diretta di ieri sera la stanno guardando in più del solito. Evidentemente a qualcuno sono fischiate le orecchie… - bastet71_ : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Il tribunale asfalta Draghi. «Garanzie zero col vaccino» La sentenza demolisce l’impian… - MariaDellaMoni6 : RT @LaVeritaWeb: Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Il tribunale asfalta Draghi. «Garanzie zero col vaccino» La sentenza demolisce l’impian… -

Ieri primo giorno di libertà dalin Italia, ma in tanti continuano a portare le mascherine. In molto luoghi di lavoro sono ancora obbligatorie per tutto maggio. Speranza: 'Raccomandate in situazioni a rischio'. Magrini a ...RAVENNA - Era stato uno dei casi politici dello scorso anno: si era in pieno clima elettorale e l'opposizione aveva polemizzato con il Comune perché i genitori senzadovevano lasciare i figli all'ingresso, senza accompagnarli nelle sezioni. Ora ilnon serve più e nelle scuole comunali (nidi d'infanzia e materne) le regole sono cambiate. Tra ...Obbligatorio fino al 31 maggio 2022 il Green Pass base per i viaggiatori che arrivano in Italia dall’estero, ma non è più necessario compilare il PLF (Passenger Locator Form) Addio al Green Pass, ma ...Ma ci sentiamo comunque più " leggere” anche se la vera sfida è stata sempre quella di riuscire a farci mostrare il Green pass. Un calvario, c’era sempre chi, per qualche coincidenza ...