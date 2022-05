Grande Fratello Vip | Lulù Selassié interrompe il silenzio stampa | ' ' Non dormo | sono molto triste' '

Advertising

Siamo_solofrasi : RT @comunqueconnic: ma l’hanno scambiato con pierpaolo pretelli del grande fratello ragazzi questo sì che è cinema @IlVeroUltimo dopo gli… - viottomartina9 : RT @Loredana_Dana75: Grande Fratello Vip: Katia e Soleil Sorge al veleno contro #lulu, la Ricciarelli poi chiede di censurare tutto E ora c… - viottomartina9 : RT @errikor: Innamorato perso del Salotto Soleil Una delle cose che mi mancherà dopo Marzo di tutto questo grande fratello sarà Katia e Sol… - exLudovico : @NunziaCentanni Questi sono i danni prodotti dalla cultura di Mediaset. Giornalisti un tanto al chilo che possono d… -

ComingSoon.it

Sono giorni difficili per Lulù Selassié , che è stata piantata in asso da Manuel Bortuzzo dopo pochi mesi dalla fine delVip . Mentre lo sportivo spiega le cause che lo hanno portato a prendere questa dolorosa decisione, Lulù si sfoga con le fan su Instagram ribadendo di non aver nulla contro il suo ex ...- Sabrina Ferilli nutre unamore per gli animali : ha un gatto di nome Romolo e una ... Ha anche un, Pier Paolo , e una sorella , Cristina. - Ha ricevuto nel 2022 un David di Donatello ... Grande Fratello Vip, bomba sul cast: Alfonso Signorini provina l'ex tronista di Uomini e Donne Su Instagram, l’ex protagonista del Grande Fratello Vip torna a parlare dopo la rottura con Manuel Bortuzzo. Sono giorni difficili per Lulù Selassié, che è stata piantata in asso da Manuel Bortuzzo ...Paolo Bonolis, in una recente intervista, ha svelato il motivo della sua assenza dalla finale del Grande Fratello Vip e ha anche raccontato chi potrebbe essere il suo “erede” in tv. Non solo: il ...