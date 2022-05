Gli Agnelli vogliono mettere bocca nella scelta del nuovo direttore de L’Espresso (Di martedì 3 maggio 2022) II direttore delL’Espresso dovrà piacere agli Agnelli Verità&Affari, pagina 13, di Tobia De Stefano. Entro due settimane L’Espresso dovrebbe passare all’imprenditore campano Iervolino per 5 milioni. Ma la parte venditrice Exor esprimerà il proprio gradimento sul nuovo direttore. I tempi si sono un po’ allungati, ma salvo eventi straordinari entro un paio di settimane lo storico settimanale L’Espresso dovrebbe passare dal gruppo Gedi (Exor) alla Bfc Media dell’imprenditore campano Danilo Iervolino per una cifra che si aggira intorno ai cinque milioni di euro. Dopo la firma dell’accordo preliminare buona parte delle questioni spinose sono state risolte, restano da chiarire alcuni aspetti contabili e gestionali, insomma aspetti tecnici che stanno portando la due ... Leggi su tvzoom (Di martedì 3 maggio 2022) IIdeldovrà piacere agliVerità&Affari, pagina 13, di Tobia De Stefano. Entro due settimanedovrebbe passare all’imprenditore campano Iervolino per 5 milioni. Ma la parte venditrice Exor esprimerà il proprio gradimento sul. I tempi si sono un po’ allungati, ma salvo eventi straordinari entro un paio di settimane lo storico settimanaledovrebbe passare dal gruppo Gedi (Exor) alla Bfc Media dell’imprenditore campano Danilo Iervolino per una cifra che si aggira intorno ai cinque milioni di euro. Dopo la firma dell’accordo preliminare buona parte delle questioni spinose sono state risolte, restano da chiarire alcuni aspetti contabili e gestionali, insomma aspetti tecnici che stanno portando la due ...

Advertising

1903filellinas : @Paolo62651159 @GiAdUzZoLa90 Agnelli socio di Allegri. Io ha pagato x due anni e poi lo ha richiamato firmando una… - Horseman003 : @F_Salistrari @terribile76 Con scarse prestazioni e dichiarazione al limite del ridicolo. Il pesce, però, puzza dal… - WillDormer_ : Madre de dios, capitano degno di quella società di clown. Ha il posto assicurato in dirigenza: inizierà come tirapi… - stfpgg : @_UntilTheEnd___ @PolettiniAlice @Vipera901 @GiovaAlbanese Deve lavorare, ma allegri gli può spiegare solo come leccare il culo ad Agnelli - Ariete030458 : @gis_giannuzzo Capitalismo .Il padrone muore e subentrano gli altri. Ferrari salvato dagli Agnelli poco italiani. -