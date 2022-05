Giudice sportivo, Verre e Stojanovic saltano l’Inter (Di martedì 3 maggio 2022) Le decisioni del Giudice sportivo dopo la trentacinquesima giornata della Serie A 2021/2022 Sono quattro i giocatori fermati dal Giudice sportivo della Serie A dopo la sedicesima giornata del girone di ritorno. Tra questi non c’è nessun giocatore dell’Inter con Inzaghi che, da questo punto di vista, avrà il gruppo a disposizione. Rimangono in diffida Lautaro Martinez, Perisic, Bastoni e Vidal. Chi salterà la sfida con i nerazzurri saranno Verre e Stojanovic dell’Empoli entrambi espulsi nel match casalingo contro il Torino. Gli altri due fermati sono Lukic (Torino) e Provedel (Spezia) fermato con la prova TV per espressione blasfema. L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di martedì 3 maggio 2022) Le decisioni deldopo la trentacinquesima giornata della Serie A 2021/2022 Sono quattro i giocatori fermati daldella Serie A dopo la sedicesima giornata del girone di ritorno. Tra questi non c’è nessun giocatore delcon Inzaghi che, da questo punto di vista, avrà il gruppo a disposizione. Rimangono in diffida Lautaro Martinez, Perisic, Bastoni e Vidal. Chi salterà la sfida con i nerazzurri sarannodell’Empoli entrambi espulsi nel match casalingo contro il Torino. Gli altri due fermati sono Lukic (Torino) e Provedel (Spezia) fermato con la prova TV per espressione blasfema. L'articolo proviene da intermagazine.

