Giro d’Italia 2022, può vincere un azzurro? Se vende l’anima al Diavolo come Totò… (Di martedì 3 maggio 2022) Nel 1948 Mario Mattioli dirige il noto film ‘Totò al Giro d’Italia‘. Il Barone de Curtis, alias professor Casamandrei, si innamora follemente di Doriana, sorella di Miss Italia, dichiarandole il proprio amore (non corrisposto). Quest’ultima risponde che acconsentirà al matrimonio solo nel caso in cui vinca il Giro d’Italia. Totò, che nel film neanche sa inizialmente come si sale in bicicletta, stabilisce un vero e proprio patto con il Diavolo. Il demonio gli promette la maglia rosa, in cambio della propria anima. Il professor Casamandrei accetta e, da quel momento, inizia a dominare tutte le tappe, mettendosi alle spalle niente poco di meno che Fausto Coppi, Gino Bartali e Fiorenzo Magni (i quali si prestarono come comparse di lusso in più di una scena: impensabile al ... Leggi su oasport (Di martedì 3 maggio 2022) Nel 1948 Mario Mattioli dirige il noto film ‘Totò al‘. Il Barone de Curtis, alias professor Casamandrei, si innamora follemente di Doriana, sorella di Miss Italia, dichiarandole il proprio amore (non corrisposto). Quest’ultima risponde che acconsentirà al matrimonio solo nel caso in cui vinca il. Totò, che nel film neanche sa inizialmentesi sale in bicicletta, stabilisce un vero e proprio patto con il. Il demonio gli promette la maglia rosa, in cambio della propria anima. Il professor Casamandrei accetta e, da quel momento, inizia a dominare tutte le tappe, mettendosi alle spalle niente poco di meno che Fausto Coppi, Gino Bartali e Fiorenzo Magni (i quali si prestaronocomparse di lusso in più di una scena: impensabile al ...

