Giro d’Italia 2022: i favoriti. Richard Carapaz sfida Simon Yates, Joao Almeida e Miguel Angel Lopez (Di martedì 3 maggio 2022) Un Giro d’Italia 2022 privo di vere e proprie stelle quello che si appresta a partire venerdì da Budapest, in Ungheria. Se l’anno scorso almeno gli occhi potevano essere puntati su Egan Bernal, in questa stagione i big hanno tutti preferito virare su Tour de France o Vuelta di Spagna. Andiamo a scoprire chi saranno i favoriti per il Trofeo Senza Fine. L’aver già portato a casa un titolo, anche se a sorpresa nel 2019, mette un gradino sopra a tutti l’ecuadoriano Richard Carapaz. Il campione olimpico della Ineos Grenadiers ha le qualità e l’esperienza giusta per provare nuovamente a trionfare nella corsa tricolore. Giro d’Italia 2022, i gregari: quali saranno le squadre più attrezzate in montagna? Deve sfatare il tabù del ... Leggi su oasport (Di martedì 3 maggio 2022) Unprivo di vere e proprie stelle quello che si appresta a partire venerdì da Budapest, in Ungheria. Se l’anno scorso almeno gli occhi potevano essere puntati su Egan Bernal, in questa stagione i big hanno tutti preferito virare su Tour de France o Vuelta di Spagna. Andiamo a scoprire chi saranno iper il Trofeo Senza Fine. L’aver già portato a casa un titolo, anche se a sorpresa nel 2019, mette un gradino sopra a tutti l’ecuadoriano. Il campione olimpico della Ineos Grenadiers ha le qualità e l’esperienza giusta per provare nuovamente a trionfare nella corsa tricolore., i gregari: quali saranno le squadre più attrezzate in montagna? Deve sfatare il tabù del ...

