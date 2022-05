Giornata mondiale dell’asma: le iniziative per chi ne soffre. E la proposta di legge va avanti (Di martedì 3 maggio 2022) La Giornata mondiale dell’asma si celebra ogni anno il primo martedì di maggio con l’obiettivo di estendere la conoscenza di questa patologia e migliorare la qualità della vita di chi ne soffre. L’iniziativa, che ha preso vita nel 1998 grazie alla Global Initiative for Asthma (Gina), quest’anno cade il 3 maggio e il tema scelto è “Closing Gaps in Asthma Care”, ovvero “Colmare le lacune nella cura dell’asma”. Un tema fondamentale, perché a causa dell’inquinamento e della pandemia Covid-19 è diventato più che mai urgente trovare soluzioni efficaci per le persone, adulti e bambini, con una gestione dell’asma deficitaria e complessa. Per garantire una migliore qualità della vita e un equo accesso alla diagnosi e alle cure in tutto in mondo. Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di martedì 3 maggio 2022) Lasi celebra ogni anno il primo martedì di maggio con l’obiettivo di estendere la conoscenza di questa patologia e migliorare la qualità della vita di chi ne. L’iniziativa, che ha preso vita nel 1998 grazie alla Global Initiative for Asthma (Gina), quest’anno cade il 3 maggio e il tema scelto è “Closing Gaps in Asthma Care”, ovvero “Colmare le lacune nella cura”. Un tema fondamentale, perché a causa dell’inquinamento e della pandemia Covid-19 è diventato più che mai urgente trovare soluzioni efficaci per le persone, adulti e bambini, con una gestionedeficitaria e complessa. Per garantire una migliore qualità della vita e un equo accesso alla diagnosi e alle cure in tutto in mondo. Leggi anche ...

