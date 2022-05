Giornalista fa una domanda a Manuel su Lulù, ma si rifiuta di rispondere “no grazie sono qui per altro”. La reazione del padre (Di martedì 3 maggio 2022) Manuel Bortuzzo oggi ha tenuto la conferenza stampa sul film sulla sua vita, Rinascere, che andrà in onda su Rai1. Quando una Giornalista però gli ha chiesto un commento sulla rottura con Lulù Selassié la coordinatrice stampa l’ha immediatamente bloccata. “Scusa Laura” – le ha risposto – “Ma questa è una domanda che in questo contesto la vedo poco adatta, magari in un altro contesto si potrà fare. Entriamo nel privato di una situazione che se anche vissuta pubblicamente, non è il caso di affrontare qui”. La Giornalista a questo punto ha incalzato “Beh, ma magari lui ha voglia di rispondere, ndr”, non ottenendo però la reazione sperata da parte di Bortuzzo. Il nuotatore si è infatti rifiutato di rispondere: “No ... Leggi su biccy (Di martedì 3 maggio 2022)Bortuzzo oggi ha tenuto la conferenza stampa sul film sulla sua vita, Rinascere, che andrà in onda su Rai1. Quando unaperò gli ha chiesto un commento sulla rottura conSelassié la coordinatrice stampa l’ha immediatamente bloccata. “Scusa Laura” – le ha risposto – “Ma questa è unache in questo contesto la vedo poco adatta, magari in uncontesto si potrà fare. Entriamo nel privato di una situazione che se anche vissuta pubblicamente, non è il caso di affrontare qui”. Laa questo punto ha incalzato “Beh, ma magari lui ha voglia di, ndr”, non ottenendo però lasperata da parte di Bortuzzo. Il nuotatore si è infattito di: “No ...

Advertising

NathalieTocci : Nella #GiornataMondialeDellaLibertàDiStampa non parteciperò a un talkshow in cui è invitata una “giornalista” del m… - gennaromigliore : Il monologo pieno di menzogne di #Lavrov è uno dei punti più infimi della tv mondiale. Dov’era il giornalista? È po… - RaiNews : Il video, probabilmente, non è stato tagliato prima di essere pubblicato: così il giornalista russo Semyon Pegov vi… - paolo_abroad : RT @NathalieTocci: Nella #GiornataMondialeDellaLibertàDiStampa non parteciperò a un talkshow in cui è invitata una “giornalista” del minist… - Cacio67232803 : @manuelaiati @elledidi @aa_gilli Si dovrebbe pesare quelle che viene dai reporter liberi e indipendenti e quello ch… -