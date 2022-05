Ghirelli | ' Decreto Crescita? Politica ponderi la situazione'

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: LEGA PRO - Ghirelli: 'Decreto Crescita? La politica deve ponderare la situazione' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LEGA PRO - Ghirelli: 'Decreto Crescita? La politica deve ponderare la situazione' - grazioli_gianni : RT @LegaProOfficial: Presidente #LegaPro Francesco #Ghirelli: “Su Decreto Crescita la politica ponderi attentamente la situazione. A rischi… - susydigennaro : RT @napolimagazine: LEGA PRO - Ghirelli: 'Decreto Crescita? La politica deve ponderare la situazione' - napolimagazine : LEGA PRO - Ghirelli: 'Decreto Crescita? La politica deve ponderare la situazione' -

"Mi auguro che sia il senso di responsabilità a guidare le scelte della politica, ilCrescita rischia di trasformarsi nell'ennesimo arido terreno di scontro e di penalizzare ..., ......cresciuti tanto da aggravare la situazione e la Lega Pro li ha iscritti - come ha detto- ... Il Catania non è fallito per uningiuntivo fatto dai creditori ma solo perchè il collegio ...Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, è intervenuto per parlare del Decreto Crescita e della sua modifica, di come esso possa influire sui settori giovanili. Il Decreto Crescita, regola in ...il Decreto Crescita rischia di trasformarsi nell'ennesimo arido terreno di scontro e di penalizzare fortemente i settori giovanili sui quali, dopo i fatti di Palermo, è invece prioritario concentrarsi ...