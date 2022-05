Futuro Dybala, la compagna rivela: “So cosa farà” (Di martedì 3 maggio 2022) Quello tra Paulo Dybala e la Juventus è stato un addio certamente inatteso, come quello di qualsiasi bellissima storia d’amore d’altronde. Arrivata come un fulmine a ciel sereno, la notizia ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi bianconeri, che adesso si chiedono quale sarà la prossima maglia indossata dall’argentino. Dybala Juventus BolognaL’ANNUNCIO Accostato in Serie A a Inter e Roma, l’attaccante è corteggiato anche da prestigiosi club europei quali Manchester United, Arsenal, Tottenham e Newcastle, che potrebbero avere la meglio sulle italiane. Sulla questione è intervenuta direttamente la compagna di Dybala che, in un’intervista concessa a Perros de la Calle, ha fatto un annuncio interessante sul Futuro dell’attuale numero 10 ... Leggi su rompipallone (Di martedì 3 maggio 2022) Quello tra Pauloe la Juventus è stato un addio certamente inatteso, come quello di qualsiasi bellissima storia d’amore d’altronde. Arrivata come un fulmine a ciel sereno, la notizia ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi bianconeri, che adesso si chiedono quale sarà la prossima maglia indossata dall’argentino.Juventus BolognaL’ANNUNCIO Accostato in Serie A a Inter e Roma, l’attaccante è corteggiato anche da prestigiosi club europei quali Manchester United, Arsenal, Tottenham e Newcastle, che potrebbero avere la meglio sulle italiane. Sulla questione è intervenuta direttamente ladiche, in un’intervista concessa a Perros de la Calle, ha fatto un annuncio interessante suldell’attuale numero 10 ...

