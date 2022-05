Furti e selfie tra le macerie di Rigopiano | presi due giovani L’ira su Fb del papà di una delle 29 vittime

(Di martedì 3 maggio 2022) Hanno rubato tre giochi da tavolo tra ledell’Hotela Farindola (Pescara), ma sono stati intercettati e bloccati dai carabinieri forestali della stazione Parco di Farindola. I due, una coppia, sono stati identificati e arrestati, in collaborazione con i militari della stazione Parco di Castelli (Te) e della stazione di Penne, per furto aggravato in concorso, oltre ad essere stati denunciati per violazione di sigilli. L’area dove si verificò la tragedia il 18 gennaio 2017, con l’albergo trascinato e devastato dalla valanga, che fece 29, è tuttora sotto sequestro. E’ stato il comandante della stazione carabinieri Parco di Farindola, libero dal servizio e in abiti civili che, transitando in quella zona, ha notato e bloccato i due ladri che si aggiravano nei pressi dei resti del resort. ...

A distanza di cinque anni l'area, formalmente ancora sotto sequestro (il processo per accertare le responsabilità è in corso, ndr), diventa macabro set per selfie e teatro di furti. Due giovani sono ... Tra i "trofei" sono stati trovati anche selfie ricordo. I protagonisti di questa " gita ... I due giovani, una coppia, sono stati identificati e arrestati per furto aggravato in concorso oltre ad ...