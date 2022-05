Forte dei Marmi, Raoul Biagiotti muore a 20 anni per emorragia cerebrale (Di martedì 3 maggio 2022) E’ morto all’ospedale di Livorno Raoul Biagiotti, il 20enne della Versilia che si è sentito male la notte tra sabato e domenica mentre lavorava come cameriere alla Capannina, una discoteca di Forte dei Marmi. Verso le 3 e mezza di notte il ragazzo si è accasciato al suolo ed è andato in arresto cardiaco. Soccorso dal 118, è stato subito rianimato e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Versilia. Sul posto è intervenuta anche la polizia di Forte dei Marmi. Leggi su tg24.sky (Di martedì 3 maggio 2022) E’ morto all’ospedale di Livorno, il 20enne della Versilia che si è sentito male la notte tra sabato e domenica mentre lavorava come cameriere alla Capna, una discoteca didei. Verso le 3 e mezza di notte il ragazzo si è accasciato al suolo ed è andato in arresto cardiaco. Soccorso dal 118, è stato subito rianimato e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Versilia. Sul posto è intervenuta anche la polizia didei

