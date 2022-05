Formazioni ufficiali Villarreal-Liverpool, ritorno semifinali Champions League 2021/2022 (Di martedì 3 maggio 2022) Le Formazioni ufficiali di Villarreal-Liverpool, gara di ritorno delle semifinali di Champions League 2021/2022. Appuntamento questa sera, martedì 3 maggio, alle ore 21. La partita potrà essere seguita in diretta streaming su Sportmediaset o su Mediaset Infinity e Sky Go. Di seguito le scelte dei due tecnici. Formazioni ufficiali Villarreal: Liverpool: SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 3 maggio 2022) Ledi, gara didelledi. Appuntamento questa sera, martedì 3 maggio, alle ore 21. La partita potrà essere seguita in diretta streaming su Sportmediaset o su Mediaset Infinity e Sky Go. Di seguito le scelte dei due tecnici.: SportFace.

Advertising

asdpucetta : #PucettaFater: Ecco le formazioni ufficiali! Segui la gara e assegna i voti ai calciatori - Dalla_SerieA : Diretta Atalanta-Salernitana ore 20.45: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e in streaming -… - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #SerieA | Le scelte ufficiali di #Gasperini e #Nicola per #AtalantaSalernitana - infoitsport : Formazioni ufficiali Roma Bologna: le scelte degli allenatori - infoitsport : Serie A, tra poco in campo Atalanta-Salernitana: le formazioni ufficiali -