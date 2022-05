Fondi, riqualificazione mercato coperto: in arrivo 200mila euro dalla Regione (Di martedì 3 maggio 2022) Fondi – A distanza di qualche giorno dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, l’amministrazione guidata dal sindaco Beniamino Maschietto esprime soddisfazione per l’ottenimento di risorse preziose per il restyling del mercato coperto di via Gioberti. Il Comune di Fondi, partecipando ad un bando regionale, si è infatti aggiudicato un finanziamento di 200mila euro che consentirà di riqualificare, valorizzare e modernizzare la struttura. Il progetto, approvato con delibera di giunta del 12 ottobre 2021, prevede infatti migliorie strutturali, estetiche ma anche innovazioni concettuali che offriranno, volendo, la possibilità di dedicare spazi al consumo oltre che alla vendita. Integrando le somme regionali con uno stanziamento comunale, sarà quindi possibile dare ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 3 maggio 2022)– A distanza di qualche giornopubblicazione della graduatoria definitiva, l’amministrazione guidata dal sindaco Beniamino Maschietto esprime soddisfazione per l’ottenimento di risorse preziose per il restyling deldi via Gioberti. Il Comune di, partecipando ad un bando regionale, si è infatti aggiudicato un finanziamento diche consentirà di riqualificare, valorizzare e modernizzare la struttura. Il progetto, approvato con delibera di giunta del 12 ottobre 2021, prevede infatti migliorie strutturali, estetiche ma anche innovazioni concettuali che offriranno, volendo, la possibilità di dedicare spazi al consumo oltre che alla vendita. Integrando le somme regionali con uno stanziamento comunale, sarà quindi possibile dare ...

Fondinotizienet : I sottoscritti Cittadini residenti nel Comune di Fondi, relativamente al recupero e riqualificazione di Piazza... - News_24it : LATINA - Presentati dal Comune i progetti per la riqualificazione del mercato settimanale 46 e del mercato annonari… - SalernoSport24 : ??? Le parole del vice presidente della Commissione #Sport ??? Leggi l'articolo su #SalernoSport24 ?? #Salerno… - infoitinterno : Pnrr Palermo, fondi per riqualificazione costa sud e immobili confiscati alla mafia - telodogratis : Pnrr Palermo, fondi per riqualificazione costa sud e immobili confiscati alla mafia -