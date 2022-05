FIFA 22 | EA avvierà i test per il cross-play

(Di martedì 3 maggio 2022) Nelle scorse ore, Electronic Arts ha annunciato l’avvio deiper l’implementazione deldi22 fra PS5, Xbox Series X S e Google Stadia Vi parlavamo giusto ieri di quel rumor, piuttosto credibile a dirla tutta, per il quale sia22 sia Battlefield 2042 sarebbero in arrivo nel catalogo di Xbox Game Pass. Oggi torniamo a parlarvi proprio della simulazione calcistica per eccellenza di Electronic Arts, stavolta, però, non si tratta di voci di corridoio, ma di conferme ufficiali. Nelle scorse ore, infatti, l’azienda è in procinto di avviare i primiper l’implementazione delfraStation 5, Xbox Series X S e Google Stadia. Stranamente, non viene menzionato il PC. Le due modalità che verranno ...

