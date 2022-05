Ferrovie lancia nuovi finanziamenti per 3 miliardi

Leggi su formiche

(Di martedì 3 maggio 2022)bond per. Il consiglio di amministrazione del gruppo guidato da Luigi Ferraris ha infatti deliberato l’emissione di nuove obbligazioni e il ricorso ad altri strumenti di provvista a medio/lungo termine per un importo complessivo massimo di 3di euro. Tali emissioni, a valere sul programma Emtn quotato presso la Borsa valori di Dublino, saranno riservate agli investitori istituzionali, mentre i proventi raccolti sul mercato dei capitali di debito nel 2022 finanzieranno i fabbisogni per gli investimenti del gruppo. Su quest’ultimo fronte, in particolare la liquidità raccolta sarà destinata all’acquisto diconvogli per il trasporto passeggeri regionale e per quello a media e lunga percorrenza, anche in ambito internazionale, nonché all’infrastruttura ferroviaria Alta Velocità/Alta ...