Federica Nargi e Alessandro Matri | sui social reagiscono male alla notizia che si era diffusa delle loro nozze

(Di martedì 3 maggio 2022)da ormai diversi giorni si trovano al centro del gossip e dell’attenzione mediatica. Ma, come mai? Lache sta destando parecchia curiosità riguarderebbe il presuntomonio tra il noto calciatore e l’ex velina. Ma, cosa c’è di vero in tutto quello che si è detto nel corso degli ultimi giorni? Ad intervenire sulla questione nelle ultime ore sono stati i diretti interessati.monio trarimandato? Sono ormai diversi giorni che la celebre ex velina di Striscia lae il compagno e padresue bambine ovvero ...

___livia95___ : Alessandro Matri e Federica Nargi si frequentano dal 2010. Lei aveva 19 anni e lui 25. Hanno una figlia Sofia nata… - ___livia95___ : Federica Nargi e Francesco Botta hanno avuto una relazione dal luglio 2008 al dicembre 2008. (5 mesi) - zazoomblog : Federica Nargi dopo 13 anni d’amore salta il matrimonio: purtroppo è andata così L’indiscrezione - #Federica… -

Secondo le voci circolate nelle ultime ore,e Alessandro Matri avrebbero annullato le loro nozze a Formentera per via di alcuni problemi. Il presunto matrimonio, secondo le indiscrezioni diffuse, si sarebbe dovuto celebrare a ...Doveva essere saltato tutto , ma così non è. Le notizie sul matrimonio die Alessandro Matri sono da qualche giorno al centro del gossip . In molti avevano parlato delle nozze rimandate a causa di alcuni problemi. Ma l'ex velina sul suo Instagram ha voluto ...Federica, raggiante e solare, ha scelto l’ironia per rispondere alle voci di presunta crisi con il fidanzato. La Nargi, in macchina, ha scherzato con i follower. “Buongiorno a tutti, ho appena saputo ...Doveva essere saltato tutto, ma così non è. Le notizie sul matrimonio di Federica Nargi e Alessandro Matri sono da qualche giorno al centro del gossip. In molti avevano parlato delle nozze rimandate a ...