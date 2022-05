Farmaci per dimagrire: quali sono e cosa sapere (Di martedì 3 maggio 2022) Dovete perdere molti chili? Oggi alla dieta e all’attività fisica è possibile associare un ulteriore supporto che in questo caso può arrivare dai Farmaci. Attenzione però: i Farmaci approvati in Italia per il trattamento dell’obesità e del sovrappeso sono pochi e selezionati. Per questo, se si vuole intraprendere un percorso farmacologico, in associazione alle modifiche dello stile di vita, è fondamentale rivolgersi a centri specializzati e con comprovata esperienza in questo ambito. Ma quali sono questi Farmaci? E su quale meccanismo d’azione si basano? Lo abbiamo chiesto al dottor Roberto Leonardi, referente medico del Centro per i Disturbi Alimentari e dell’area di Dietologia e Nutrizione clinica del Policlinico San Pietro, dove è possibile essere seguiti per problemi di sovrappeso ... Leggi su bergamonews (Di martedì 3 maggio 2022) Dovete perdere molti chili? Oggi alla dieta e all’attività fisica è possibile associare un ulteriore supporto che in questo caso può arrivare dai. Attenzione però: iapprovati in Italia per il trattamento dell’obesità e del sovrappesopochi e selezionati. Per questo, se si vuole intraprendere un percorso farmacologico, in associazione alle modifiche dello stile di vita, è fondamentale rivolgersi a centri specializzati e con comprovata esperienza in questo ambito. Maquesti? E su quale meccanismo d’azione si basano? Lo abbiamo chiesto al dottor Roberto Leonardi, referente medico del Centro per i Disturbi Alimentari e dell’area di Dietologia e Nutrizione clinica del Policlinico San Pietro, dove è possibile essere seguiti per problemi di sovrappeso ...

Advertising

ladyonorato : La crisi nelle forniture investe anche i farmaci essenziali: introdotto il razionamento di antitrombotici, antitumo… - RobertoBurioni : I farmaci antivirali possono essere utili non solo per curare l'infezione, ma anche per PREVENIRLA dopo una possibi… - santegidionews : La guerra in Ucraina prosegue con il suo carico di dolore. Sant'Egidio sta assicurando medicinali a diversi ospedal… - RosannaMarani : MODICA, FARMACI VETERINARI IN NERO PER AUMENTARE LA PRODUZIONE DI LATTE - gabydefilippis : RT @ladyonorato: La crisi nelle forniture investe anche i farmaci essenziali: introdotto il razionamento di antitrombotici, antitumorali, i… -