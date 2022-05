Famiglie e imprese, ci sono 14 miliardi. Ma Conte è furioso per l'inceneritore (Di martedì 3 maggio 2022) Tensioni nella maggioranza dopo il varo del decreto aiuti. 'Ieri si è consumato una scorrettezza gravissima' attacca il presidente del Movimento, Contestando l'approvazione di un inceneritore a Roma, ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 3 maggio 2022) Tensioni nella maggioranza dopo il varo del decreto aiuti. 'Ieri si è consumato una scorrettezza gravissima' attacca il presidente del Movimento,stando l'approvazione di una Roma, ...

GiuseppeConteIT : Il #carobenzina non può essere a carico di famiglie e imprese. Per questo abbiamo sostenuto in Consiglio dei Minist… - matteosalvinimi : Taglio delle accise fino all’8 luglio, anche sul metano. Bene, il governo accoglie una richiesta della Lega per aiu… - Agenzia_Ansa : Via libera del Consiglio dei ministri al decreto con i nuovi aiuti per famiglie e imprese per contrastare gli effet… - Angela23763271 : RT @Ettore_Rosato: Sconti in bolletta, bonus per lavoratori e pensionati, fondi per imprese danneggiate dal conflitto, riduzione accise… - kiaro_oscuro : @FratellidItalia Questi aiuti. Siete stati votati dagli italiani per rappresentarli, ma pur di averli sempre più di… -