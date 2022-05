Fabrizio Corona replica alle accuse di Nina Moric e rilancia: “Ha rubato in casa del suo ex marito”, il video (Di martedì 3 maggio 2022) Fabrizio Corona è nuovamente al centro di un polverone mediatico. L’ex re dei paparazzi, infatti, è stato accusato dall’ex moglie di aver infranto gli arresti domiciliari e di essersi recato a casa sua nella serata di venerdì. In quest’occasione sarebbero intervenute anche le Forze dell’Ordine. Al centro dello scontro tra i due ex coniugi ci sarebbero dei soldi, che, secondo l’ex re dei paparazzi, Nina Moric gli avrebbe sottratto. Adesso, Fabrizio Corona ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti di quella sera, attraverso un video, in cui è protagonista anche il figlio della coppia Carlos Maria Corona. Fabrizio Corona e Nina Moric: la versione dell’ex re ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 3 maggio 2022)è nuovamente al centro di un polverone mediatico. L’ex re dei paparazzi, infatti, è stato accusato dall’ex moglie di aver infranto gli arresti domiciliari e di essersi recato asua nella serata di venerdì. In quest’occasione sarebbero intervenute anche le Forze dell’Ordine. Al centro dello scontro tra i due ex coniugi ci sarebbero dei soldi, che, secondo l’ex re dei paparazzi,gli avrebbe sottratto. Adesso,ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti di quella sera, attraverso un, in cui è protagonista anche il figlio della coppia Carlos Maria: la versione dell’ex re ...

