Fabrizio Corona dice la sua | “Nina Moric è entrata in casa mia | ha rubato la spesa e 50 mila euro della società davanti a Carlos” Il figlio conferma

(Di martedì 3 maggio 2022) A che punto siamo nella nuova vicenda che coinvolge? Breve riassunto: in data 29 aprile l’ex re dei paparazzi è andato aex moglie accusandola di averglidei soldi. Si era parlato di evasione dai domiciliari, poi smentita dall’avvocato di, Ivano Chiesa. “Aveva l’autorizzazione. Era anche con il”. La versione diè arrivata quasi subito con un’intervista rilasciata al CorriereSera (link) e si è aggiunto successivamente un particolare: la ex mocroata, appenaè entrato nella suazona Fondazione Prada, ha chiamato il 112 parlando di aggresione. ...

Questa volta a far chiarezza èin persona. L'ex re dei paparazzi è stato coinvolto recentemente in una vicenda legale dove è protagonista anche l'ex moglie Nina Moric . Quest'ultima aveva infatti rilasciato un'...e Carlos in un video pubblicato su Instagram smentiscono quanto finora affermato da Nina Moric ai media. L'ex re dei paparazzi e il figlio raccontano un'altra verità rispetto a quella ...Sembra che all'origine del litigio vi fosse una richiesta di restituzione di una somma di denaro da parte di Corona alla Moric. Fabrizio Corona evade dai domiciliari e va a casa di Nina Moric:. SOCIAL ...Corona viola i domiciliari, scontro furioso con Nina Moric. Venerdì sera, Fabrizio Corona ha violato i domiciliari per raggiungere Nina Moric, convinto che l’ex moglie gli avesse rubato del denaro.