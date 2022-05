F1 2022, ecco il nuovo trailer della serie (Di martedì 3 maggio 2022) Dopo l’annuncio di F1 2022, oggi è arrivato finalmente il nuovo trailer della saga di videogiochi targata Electronic Arts. L’1 luglio 2022, F1 2022 darà ufficialmente il cambio a F1 2021 (se non l’hai ancora fatto, acquistalo su Amazon a prezzo ridotto) e accompagnerà la nuova stagione di Formula 1. Le novità “Non vediamo l’ora di accogliere i nostri giocatori nella nuova era della Formula 1” sono state le parole di Lee Mather, senior creative director di Codemaster per il brand F1. “Stando al passo con i cambiamenti del mondo reale, abbiamo aggiornato la fisica per adattarla alle nuove regole aerodinamiche e rielaborato il modello degli pneumatici, rendendo l’esperienza di guida più fedele alla realtà. Con circuiti nuovi e aggiornati, Adaptive AI, F1 Life e ... Leggi su atomheartmagazine (Di martedì 3 maggio 2022) Dopo l’annuncio di F1, oggi è arrivato finalmente ilsaga di videogiochi targata Electronic Arts. L’1 luglio, F1darà ufficialmente il cambio a F1 2021 (se non l’hai ancora fatto, acquistalo su Amazon a prezzo ridotto) e accompagnerà la nuova stagione di Formula 1. Le novità “Non vediamo l’ora di accogliere i nostri giocatori nella nuova eraFormula 1” sono state le parole di Lee Mather, senior creative director di Codemaster per il brand F1. “Stando al passo con i cambiamenti del mondo reale, abbiamo aggiornato la fisica per adattarla alle nuove regole aerodinamiche e rielaborato il modello degli pneumatici, rendendo l’esperienza di guida più fedele alla realtà. Con circuiti nuovi e aggiornati, Adaptive AI, F1 Life e ...

