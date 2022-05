EXPORT | ZURINO FORUM ITALIANO DELL' EXPORT | “LA CRISI TRA RUSSIA E UCRAINA CAUSA 10 MILIARDI DI PERDITA ICE CHIAVE DI RILANCIO DEL MADE IN ITALY” 

(Di martedì 3 maggio 2022) “Siamo in un momento tragico che colpisce, non solo l'Europa ma il Mondo intero e questo incide di conseguenza, sul commercio estero. I dati sulle ripercussioni economiche provocate dalla tragica guerra tra, dimostrano che perdiamo dalla Federazione Russa 7.7di euro dì. C'è però una grande concentrazione solo sui datia Federazione Russa. Ricordo invece che noi vendevamo anche ine, se è vero che il valorea nostra esportazione insupera i 3, dobbiamo iniziare a dire che stiamo perdendo 11di euro di prodotto. Dobbiamo quindi renderci conto questa guerra, dal punto di vista economico, ci costa più ...

"che questo ente e' nato proprio per fornire un contributo valido alle aziende in materia di Commercio Estero" - E' quanto ha dichiarato Lorenzo, Presidente del Forum Italiano dell'