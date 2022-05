Advertising

sistemieconsu : Cos’è l’etichetta a semaforo per gli alimenti? Novità dell'etichetta Nutri-Score -

ilfattoalimentare.it

Mutti nei prodotti venduti in Francia da tempo utilizza l'Gli obiettivi di Nutri - Score sono di aiutare i consumatori a confrontare la composizione nutrizionale di alimenti ...A questo proposito è esemplare anche il caso delle uova : è possibile che l'le sconsigli proprio per il contenuto di colesterolo, ma l'albume è ricco di proteine e noi dietologi ... Nutri-Score: politici e lobby all'attacco con motivazioni inconsistenti Premesso che l’impiego sui prodotti alimentari dell’etichetta a semaforo Nutri-Score o di altri schemi (il Nutrinform battery in Italia) è facoltativa, gli addetti ai lavori sanno che questo periodo è ...Per esempio, è pressoché privo di colesterolo. A questo proposito è esemplare anche il caso delle uova: è possibile che l’etichetta a semaforo le sconsigli proprio per il contenuto di colesterolo, ma ...