Agenzia ANSA

"Stiamo preparando un nuovo progetto per il ritorno volontario di 1 milione di fratelli siriani che si trovano nel nostro Paese come ospiti". Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip, come riporta Anadolu, in un videomessaggio trasmesso durante una cerimonia per la costruzione di nuove case per profughi siriani a Idlib, regione della Siria settentrionale, presso il confine ......raffreddare gli animi del conflitto russo - ucraino vi è il presidente turco Recep Tayyip, ... E un modo per affermarsi come attore di primosul palcoscenico internazionale. Di certo vi è ... Erdogan, piano per rimpatrio 1 milione di siriani - Europa Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, come riporta Anadolu, in un videomessaggio trasmesso durante una cerimonia per la costruzione di nuove case per profughi siriani a Idlib, ...Erdogan descrisse l’uccisione come “probabilmente ... con la cooperazione sul piano politico che seguirà in fasi successive, che arriveranno anche in funzione dei risultati raggiunti.