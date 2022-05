El Paìs: il Villarreal ha eliminato il Bayern con due tiri e due gol, non rinuncerà al suo stile (Di martedì 3 maggio 2022) “Non cercheremo di ispirarci ad altri”, ha detto Unai Emery, “cercheremo di fare bene quello che sappiamo fare”. Il tecnico del Villarreal, scrive il Paìs, è consapevole che trasformare la natura di una squadra è impossibile. Specie nel giro di una settimana. E quindi è assolutamente escluso che i suoi calciatori organizzino un massiccio attacco al Liverpool. «La sconfitta per 2-0 ad Anfield spinge molti fan a pensare a tempeste, tsunami e altre immagini mitologiche che vengono proposte quando si tratta di tirare fuori le rimonte. È una cosa lontana dalla mentalità di Emery, che è un calcolatore e ha faticosamente instillato il suo carattere a una squadra che ha fatto del pareggio contro il Bayern un monumento alla tempistica e al dosaggio delle forze: due tiri in porta e due gol. Mai visto nella storia della ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 3 maggio 2022) “Non cercheremo di ispirarci ad altri”, ha detto Unai Emery, “cercheremo di fare bene quello che sappiamo fare”. Il tecnico del, scrive il, è consapevole che trasformare la natura di una squadra è impossibile. Specie nel giro di una settimana. E quindi è assolutamente escluso che i suoi calciatori organizzino un massiccio attacco al Liverpool. «La sconfitta per 2-0 ad Anfield spinge molti fan a pensare a tempeste, tsunami e altre immagini mitologiche che vengono proposte quando si tratta di tirare fuori le rimonte. È una cosa lontana dalla mentalità di Emery, che è un calcolatore e ha faticosamente instillato il suo carattere a una squadra che ha fatto del pareggio contro ilun monumento alla tempistica e al dosaggio delle forze: duein porta e due gol. Mai visto nella storia della ...

Advertising

EnzoDandy : RT @pizzigo: Bella intervista al Pais di Pau Torres: 'Al Villarreal fino a 17 anni non cominci realmente a difendere'. Non a dare copertura… - r_svane : RT @pizzigo: Bella intervista al Pais di Pau Torres: 'Al Villarreal fino a 17 anni non cominci realmente a difendere'. Non a dare copertura… - FranceFedele : RT @pizzigo: Bella intervista al Pais di Pau Torres: 'Al Villarreal fino a 17 anni non cominci realmente a difendere'. Non a dare copertura… - andfavara : RT @pizzigo: Bella intervista al Pais di Pau Torres: 'Al Villarreal fino a 17 anni non cominci realmente a difendere'. Non a dare copertura… - leleadani : RT @pizzigo: Bella intervista al Pais di Pau Torres: 'Al Villarreal fino a 17 anni non cominci realmente a difendere'. Non a dare copertura… -