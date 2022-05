“É nata Ottavia” | la star della musica italiana nonna per la seconda volta

(Di martedì 3 maggio 2022) “É”: laè diventataper lae lo annuncia in modo speciale sui social. Momento magico per una delle artiste più amate dal pubblico. Da anni sulla scenale, ha venduto milioni di dischi e scalate non solo le classifiche internazionali. Da un paio d’anni sta L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

chetempochefa : “Care amiche e cari amici, stamattina alle ore 06:15 è nata Ottavia... la nostra seconda nipotina ? Essere nonni è… - CaterinaKatrin : RT @chetempochefa: “Care amiche e cari amici, stamattina alle ore 06:15 è nata Ottavia... la nostra seconda nipotina ? Essere nonni è davve… - wakemeupfrom : RT @OriettaBerti: Cariamici, stamattina alle ore 06:15 è nata OTTAVIA... la nostra seconda nipotina????????????????? Io e Osvaldo siamo felicissim… - mvjdeakai : RT @OriettaBerti: Cariamici, stamattina alle ore 06:15 è nata OTTAVIA... la nostra seconda nipotina????????????????? Io e Osvaldo siamo felicissim… - antareSar_ : RT @OriettaBerti: Cariamici, stamattina alle ore 06:15 è nata OTTAVIA... la nostra seconda nipotina????????????????? Io e Osvaldo siamo felicissim… -

Sveliamo il perchè La nipotina ènel reparto Maternità ed Ostetricia dell'Ospedale Franchini di Montecchio Emilia e si chiama... nel quale afferma: 'Gli avvocati Giacomo Frazzitta eVillini, hanno proceduto, attraverso ...sembra più accertato per quel che riguarda la sua sparizione è la gelosia in quanto Denise era...“É nata Ottavia”: la star della musica italiana è diventata nonna per la seconda volta e lo annuncia in modo speciale sui social. Momento magico per una delle artiste più amate dal pubblico. Da anni ...Dopo Olivia, nata tre anni fa, è arrivata Ottavia! Una tradizione che va avanti da generazioni: Orietta e Osvaldo hanno chiamato i figli Omar e Otis e quest’ultimo, a sua volta, ha scelto Olivia e ...