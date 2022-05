Dybala-Napoli, incredibile retroscena: la rivelazione di Modugno (Di martedì 3 maggio 2022) Francesco Modugno, noto giornalista di Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli riguardo le ultime notizie di calciomercato in casa Napoli, in particolare di un possibile affare Dybala. Calciomercato Napoli, Dybala (Getty Images) Calciomercato Napoli, Dybala affare possibile? “Dybala? Quando c’era Ancelotti ci fu un confronto tra l’allenatore e il presidente e forse fecero anche una telefonata per capire meglio. Poi si resero conto che l’affare era impossibile in termini economici“. Paulo Dybala non rinnoverà il proprio contratto con la Juventus e la prossima estate abbandonerà i bianconeri a parametro zero. Potrebbe trattarsi di una clamorosa occasione per il ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 3 maggio 2022) Francesco, noto giornalista di Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kissriguardo le ultime notizie di calciomercato in casa, in particolare di un possibile affare. Calciomercato(Getty Images) Calciomercatoaffare possibile? “? Quando c’era Ancelotti ci fu un confronto tra l’allenatore e il presidente e forse fecero anche una telefonata per capire meglio. Poi si resero conto che l’affare era impossibile in termini economici“. Paulonon rinnoverà il proprio contratto con la Juventus e la prossima estate abbandonerà i bianconeri a parametro zero. Potrebbe trattarsi di una clamorosa occasione per il ...

