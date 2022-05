Draghi: «Da Lavrov parole aberranti». Mosca s’infuria: «Ingannate l’opinione pubblica» (video) (Di martedì 3 maggio 2022) Continua ad avere strascichi l’intervista del ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, a Zona Bianca, su Rete 4. E, dopo il commento del premier Mario Draghi, prendono anche una piega diplomatica, con accenti ostili da parte di Mosca. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, infatti ha accusato «i politici italiani» di «ingannare» la nostra opinione pubblica. Draghi: «Da Lavrov parole aberranti» Nel corso della conferenza stampa di ieri sera sul Dl Aiuti, il premier ha risposto anche a una domanda sull’intervista a Lavrov, che ha suscitato numerose polemiche sia per le affermazioni del ministro russo sia per il modo in cui è stata condotta. Due temi sui quali Draghi non ha risparmiato ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 3 maggio 2022) Continua ad avere strascichi l’intervista del ministro degli Esteri russo, Sergej, a Zona Bianca, su Rete 4. E, dopo il commento del premier Mario, prendono anche una piega diplomatica, con accenti ostili da parte di. La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, infatti ha accusato «i politici italiani» di «ingannare» la nostra opinione: «Da» Nel corso della conferenza stampa di ieri sera sul Dl Aiuti, il premier ha risposto anche a una domanda sull’intervista a, che ha suscitato numerose polemiche sia per le affermazioni del ministro russo sia per il modo in cui è stata condotta. Due temi sui qualinon ha risparmiato ...

sebmes : Ha ragione Paolo Mieli: per il suo messaggio #Lavrov ha scelto la tv dell’amico di Putin e ha scelto l’Italia perch… - Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: Quello che ha detto il ministro #Lavrov è aberrante e anche osceno. Non è stata una intervista m… - trash_italiano : Il Presidente Draghi sul comizio di Lavrov andato in onda su Rete 4. - ClaudioTosi13 : RT @byoblu: Mario #Draghi si è scagliato contro l’intervista concessa a @Plaid_Lavrov , definita come “un comizio senza contraddittorio”. R… - GSette77 : RT @ultimenotizie: 'Voglio che i cittadini italiani sappiano la verità. Perché i politici italiani stanno ingannando la loro opinione pubbl… -