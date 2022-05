Dormire con le lenti a contatto può causare danni irreparabili, vediamo cosa può succedere (Di martedì 3 maggio 2022) Sapevi che le lenti a contatto esistono grazie ad una scoperta del geniale Leonardo da Vinci? Il grande Leonardo fu il primo, nel 1508, a provare a sovrapporre, grazie al contatto con una sostanza acquosa, una lente alla cornea dell’occhio; questo esperimento confermò la riduzione dei difetti visivi. La prima lente a contatto per occhi L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di martedì 3 maggio 2022) Sapevi che leesistono grazie ad una scoperta del geniale Leonardo da Vinci? Il grande Leonardo fu il primo, nel 1508, a provare a sovrapporre, grazie alcon una sostanza acquosa, una lente alla cornea dell’occhio; questo esperimento confermò la riduzione dei difetti visivi. La prima lente aper occhi L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

claudioruss : Repubblica: 'De Laurentiis aveva dato mandato di prenotare un albergo per 13 notti, ma con le festività hotel pieni… - av28av : Mettete un biberon a Labbbate. Cullatelo e mandatelo a dormire con la palombelli, Veramente ridicolo e soprattutto… - demoralizzante : tipo adesso mi ha detto che in pratica da piccola volevo dormire con tutti i pupazzi (e fin qui ok lo fanno tutti i… - tiayki : RT @Grazia_eso3: @patriziaandreoz Io so parecchi anni che dormo da sola. Non riuscirei più a dormire con nessuno. - patriziafioran1 : Auto polizia alle 20.59 proprio mentre tiravo giu' l'ultima tapparella del cucinotto prima di andare a dormire con… -