Dopo attacco ABI anche le banche italiane a rischio? (Di martedì 3 maggio 2022) “Lo organizzazioni si dividono in due categorie: quelle che sono state attaccate e quelle che lo saranno”. Riprendo questa frase, spesso citata da un mio collega, per dire che quanto accaduto la scorsa settimana all’Associazione Bancaria Italiana era prevedibile e l’incidente in sé non è la parte preoccupante della vicenda. Quello che dovrebbe mettere in agitazione, soprattutto gli istituti di credito italiani, è che da qualche giorno sono in circolazione una quantità non trascurabile di informazioni che riguardano il nostro sistema bancario. Molto di quanto pubblicato probabilmente non era destinato a essere divulgato e, forse, quanto è apparso fino a questo momento non è che una parte del maltolto. Nelle mani “sbagliate” questi dati possono permettere di costruire attacchi molto sofisticati e precisi basati sul social engineering che, come ormai noto, è ancora oggi il modo più ... Leggi su panorama (Di martedì 3 maggio 2022) “Lo organizzazioni si dividono in due categorie: quelle che sono state attaccate e quelle che lo saranno”. Riprendo questa frase, spesso citata da un mio collega, per dire che quanto accaduto la scorsa settimana all’Associazione Bancaria Italiana era prevedibile e l’incidente in sé non è la parte preoccupante della vicenda. Quello che dovrebbe mettere in agitazione, soprattutto gli istituti di credito italiani, è che da qualche giorno sono in circolazione una quantità non trascurabile di informazioni che riguardano il nostro sistema bancario. Molto di quanto pubblicato probabilmente non era destinato a essere divulgato e, forse, quanto è apparso fino a questo momento non è che una parte del maltolto. Nelle mani “sbagliate” questi dati possono permettere di costruire attacchi molto sofisticati e precisi basati sul social engineering che, come ormai noto, è ancora oggi il modo più ...

