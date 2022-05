(Di martedì 3 maggio 2022) Nemmeno i fenomeni come Lukaposbattere da soli le grandi squadre come i. Lo sloveno inventa una partita show in- 1 delle semifinali di Western Conference, 45che ...

rprat75 : @Grande__Jack80 @ragnar_legend ho scritto questo, di recente, se ti può interessare: -

La Gazzetta dello Sport

Con la difesa che ha lasciato sfogaree controllato tutti gli altri ('Ogni volta che vedi un avversario fare 45 punti contro di te non sei contento, ma poi vedo che abbiamo concesso solo 16 ...... anche nelle prime tre gare giocate senza Luka, reduce da un problema al polpaccio. La ... Ad affiancarlo ci sarà un Desmond Bane inspolvero, uno dei giovani scudieri con cui Memphis ... Doncic grande: 45 punti. Phoenix di più: così Suns si sono presi gara-1 Ha giocato alla grande, provando anche a coinvolgere i compagni ... Phoenix a +15 (22-7) già dopo 7’, ma lo show di Doncic (14 punti nel primo quarto) e le triple di Kleber tengono Dallas in partita.E nei playoff è normale, perché se non lo fai a questo livello perdi”. Dopo 11 anni senza vittorie in una serie playoff per Dallas, adesso Doncic sogna in grande: “Vincere quella serie ci ha aiutato ...