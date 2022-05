(Di martedì 3 maggio 2022) Lui è unche è andato fino in Ucraina a testimoniare la. E oralain. "Dopo la marcia per laa Leopoli, dove siamo andati portando aiuti e ...

Lo ha detto nei giorni scorsi all'Agenzia Fidesdell'Olio, figura storica del movimento per la pace e presidente di "Pro Civitate Christiana", l'associazione di Assisi il cui obiettivo è ...... Un ponte perAlbino Bizzotto, Beati i costruttori di paceRenato Sacco, Pax Christi Maurizio Simoncelli, Archivio Disarmo Licio Palazzini, Arci Servizio Civiledell'Olio, Pro ... Don Tonio dell’Olio, il sacerdote pacifista che vuole esportare la pace in Russia don Tonio dell’Olio, figura storica del movimento per la pace e presidente di “Pro Civitate Christiana”, l’associazione di Assisi il cui obiettivo è offrire “accoglienza e opportunità, linfa e respiro ...Mercoledì , dopo le lodi mattutine, la relazione “La Chiesa in carcere, il cammino sinodale e il rapporto con il territorio”, a cura di don Tonio Dell’Olio, presidente della Pro Civitate Christiana di ...