Domenica senza auto per abbattare l’inquinamento: ecco le strade interessate (Di martedì 3 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAcerra (Na) – Il Comune di Acerra, focalizzandosi sull’obiettivo di coniugare le esigenze dei cittadini interessati all’abbattimento dell’inquinamento in città e le esigenze di alcune categorie commerciali che hanno grande afflusso di clienti anche di Domenica, ha istituito per Domenica 8 maggio 2022 un’altra Domenica “verde”. Un’occasione per vivere una giornata ecologica in città riappropriandosi dei suoi spazi urbani: Domenica senza auto, quindi, dopo i positivi apprezzamenti e le tante richieste pervenute in seguito alle domeniche “verdi” precedentemente realizzate in città. Per Domenica 8 maggio 2022, tuttavia, sono state previste alcune novità importanti: · l’area senza auto ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 3 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAcerra (Na) – Il Comune di Acerra, focalizzandosi sull’obiettivo di coniugare le esigenze dei cittadini interessati all’abbattimento delin città e le esigenze di alcune categorie commerciali che hanno grande afflusso di clienti anche di, ha istituito per8 maggio 2022 un’altra“verde”. Un’occasione per vivere una giornata ecologica in città riappropriandosi dei suoi spazi urbani:, quindi, dopo i positivi apprezzamenti e le tante richieste pervenute in seguito alle domeniche “verdi” precedentemente realizzate in città. Per8 maggio 2022, tuttavia, sono state previste alcune novità importanti: · l’area...

