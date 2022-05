(Di martedì 3 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Sono previsti nel dlcontributi da 100 milioni nel 2022, 200 milioni per il 2023, 200 milioni per il 2024 e 100 milioni per il 2025, utili a rafforzare gli interventi del Pnrr delle grandimetropolitane, inclusa anche. Una grandepoiché la divisione degli importi comporterà un ‘addendum PNRR’ con il piano degli interventi e le schede dei progetti, ovviamente coerenti con gli impegni assunti nel PNRR con la Commissione Europea”. Così il senatore M5s Vincenzoche continua: “Voglio ricordare che la firma del Patto per, che mi ha visto costantemente impegnato in Commissione Bilancio per la sua approvazione, è un aiuto concreto, insieme alle integrazioni dei fondi stanziati dal PNRR, ...

Advertising

anteprima24 : ** Dl Aiuti, #Presutto (M5s): 'Opportunità per le città e per #Napoli' ** -

anteprima24.it

che prevedeva sia l'invio dimilitari all'Ucraina sia misure per l'accoglimento dei profughi. ...Pisani Pietro F Pittella Giovanni Saverio F Pittoni Mario F Pizzol Nadia M Porta Fabio F...... di fronte ai massacri dobbiamo rispondere con, anche militari , alla resistenza ". ... Davide Serritella ("per altri impegni fissati da tempo") e Vincenzo. Quest'ultimo spiega di ... Dl Aiuti, Presutto (M5s): "Opportunità per le città e per Napoli" Il Senatore Presutto spiega: “Il Governo si impegna in prospettiva ad aiutare le imprese che si troveranno in difficoltà a causa della crisi geopolitica in atto derivata dalla guerra Russia-Ucraina.