Djokovic-Monfils in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Madrid 2022

(Di martedì 3 maggio 2022) Novaksfiderà Gaelnel contesto del secondo turno del tabellone principale deldi. Debutto sul rosso iberico tutt’altro che agevole per il numero uno al mondo, il quale dovrà fare i conti con la creatività tennistica di uno dei giocatori più divertenti del circuito; il francese, nel caso specifico, dopo un periodo sostanzialmente di magra in quanto a risultati ottenuti, ha ritrovato la brillantezza di un tempo e con essa anche la marcia corretta.rappresenta infatti e certamente un ostacolo ostico nel cammino di, sebbene il serbo parta comprensibilmente favorito dai pronostici, considerando anche il suo status e il prestigio del torneo in questione. Dopo le fatiche di Belgrado e la resa ...

Eurosport_IT : SUPER NOLE: 6-3 6-2 CONTRO GAEL MONFILS ???? Ancora infermo Djokovic si impone su Monfils: avanza agli ottavi di Mad… - sportface2016 : #Masters1000 #Madrid 2022: tutto facile per #Djokovic, battuto in due set #Monfils all’esordio #MMOPEN - FlavioBertolin8 : Palle break: Monfils 0/5 Djokovic 3/3 La perfetta sintesi della partita. #MMOPEN -

Interrotto per tale ragione anche il match tra Novake Gael, che si trovava ai vantaggi sul 2 - 2 con il serbo al servizio. Uno scroscio d'acqua che ha fatto rientrare negli ...Oggi vivremo anche l'esordio di Novak, che affronterà Gaelin un grande classico tra due veterani del circuito: per il serbo, tornato numero 1 del ranking Atp, l'avvio di 2022 è ...Novak Djokovic (ATP 1) ha debuttato al meglio nel Masters 1000 di Madrid. Dopo aver goduto di un bye al primo turno, nel secondo il serbo ha sconfitto per la 18a volta in 18 duelli il francese Gaël ...Inizia con il piede giusto il cammino di Novak Djokovic nel Masters1000 di Madrid. Il numero 1 al mondo si conferma un ostacolo insormontabile per Gael Monfils, con il francese che è costretto ad ...