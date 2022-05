Dispensare mancette è poco lungimirante e dannoso Su Affari il leghista Siri attacca il bonus di Draghi Vota

(Di martedì 3 maggio 2022) Intervista ad Armando, senatore della Lega e padre della flat tax. "Non condivido la politica deiuna tantum. Negli ultimi 10 anni abbiamo speso più di 180 miliardi per sostenere misure di stampo assistenziale. Una cifra astronomica... Segui sutaliani.it

Dispensare mancette per ottenere l’effetto sedativo degli animi lo ritengo poco lungimirante e per certi versi dannoso. Sicuramente ricevere tutti in una volta 200 euro in più fa comodo ma 200 euro ...